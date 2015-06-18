欧元债市：德债收益率下跌，此前美联储下调经济成长及利率预估

“政策声明发出的信号比之前更加强硬，但对经济成长的预期非常温和，因而抵消了前者的影响，”法国兴业银行的策略师在报告中称。“总体而言还是偏温和的。”

德国公债期货 最新涨59个基点至152.02，开盘报152.06。10年期德国公债收益率 下跌4个基点至0.77%。

美国10年期公债收益率 跌3.4个基点至2.2736%。

意大利公债期货 涨9个基点至129.77，因希腊与其债权人的债务谈判陷入僵局，导致欧元区低评级债市较为脆弱。

各方周三纷纷对希腊政府发出警告，如果不能与债权人尽快达成改革换资金协议，希腊就可能被迫退出欧元区并得不到更多援助。

希腊央行表示，若达不成协议，该国在欧盟(EU)中的前途也可能成问题。

周四的欧洲财长会议取得突破的希望，看来越发渺茫。这次会议一度被视为达成协议的最后机会。

“今日应该不会有什么突破，因此要由各国首脑下周(或者更早)来决定，”北欧联合银行的首席固定收益分析师Jan von Gerich表示。(完)

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