金砖国家：6月18日股汇市收盘纵览

路透6月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月18日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.85%或点，报977.61点。

中国股市：沪综指收创三周最大单日跌幅，利空因素催生调整压力

中国汇市：人民币随中间价小幅收升，分红月结束前难觅方向

香港股市：恒生指数收低，受希腊疑虑及内地股市震荡拖累

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巴西股市：指标Bovespa指数 收高1.86%，报54,238.59点。

巴西汇市：雷亚尔持稳，因美联储的温和基调，抵销了巴西央行两周来二度降低对雷亚尔支撑所产生的影响。雷亚尔兑美元 收报3.0581/88，上日收报3.0561/79。

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南非股市：收高，媒体和电商企业Naspers为指标股指提供最大贡献，因该公司称年获利成长最多可达30%，激励股价。指标Top-40指数 收高0.65%，至46,213点。大盘综合指数 升0.59%，报51,900点。

南非汇市：兰特兑美元升至三周高位，美联储周三声明未明确暗示升息时机

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印度股市：升逾1%，至近两周半来最高收位，受权重股Reliance Industries股价劲扬带动。指标BSE指数 收高1.06%，报27,115.83点。NSE指数 涨1.03%，报8,174.60点。

印度汇市：卢比兑美元 收升，报63.73/63.74，上日收报64.11/64.12。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨1.58%至981.820点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.76%，报533.67点。