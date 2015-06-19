金砖国家：6月18日股汇市收盘纵览

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透6月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月18日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.85%或点，报977.61点。
中国股市：沪综指收创三周最大单日跌幅，利空因素催生调整压力
中国汇市：人民币随中间价小幅收升，分红月结束前难觅方向
香港股市：恒生指数收低，受希腊疑虑及内地股市震荡拖累
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巴西股市：指标Bovespa指数 收高1.86%，报54,238.59点。
巴西汇市：雷亚尔持稳，因美联储的温和基调，抵销了巴西央行两周来二度降低对雷亚尔支撑所产生的影响。雷亚尔兑美元 收报3.0581/88，上日收报3.0561/79。
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南非股市：收高，媒体和电商企业Naspers为指标股指提供最大贡献，因该公司称年获利成长最多可达30%，激励股价。指标Top-40指数 收高0.65%，至46,213点。大盘综合指数 升0.59%，报51,900点。
南非汇市：兰特兑美元升至三周高位，美联储周三声明未明确暗示升息时机
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印度股市：升逾1%，至近两周半来最高收位，受权重股Reliance Industries股价劲扬带动。指标BSE指数 收高1.06%，报27,115.83点。NSE指数 涨1.03%，报8,174.60点。
印度汇市：卢比兑美元 收升，报63.73/63.74，上日收报64.11/64.12。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨1.58%至981.820点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.76%，报533.67点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.24%，报53.470卢布。卢布兑欧元 涨0.14%，至60.740卢布。(完) (整理 张若琪 审校 许娜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。