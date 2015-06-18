日本股市：日经指数跌至一个月低位，因联储声明及希腊因素推高日圆

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京6月18日 - 日股日经指数周四跌至一个月低位，自5月中旬以来首次跌破20,000点大关，主要因美国联邦储备理事会(美联储/FED)声明显示其升息的步伐要慢于市场此前的预期，导致日圆走强。
拖累市场走低的因素还包括对希腊进一步接近债务违约的担忧，及最新数据显示，外资上周卖超日股规模触及四个月高位。
日经指数 跌1.1%，至19,990.82点，为5月18日以来最低。东证股价指数 跌1.0%，至1,616.66。市场交投清淡，成交额较过去100日均值低逾10%。
金融和出口类股领跌，东证股价指数33个分项指数中有32个下跌。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”