日本股市：日经指数跌至一个月低位，因联储声明及希腊因素推高日圆

路透东京6月18日 - 日股日经指数周四跌至一个月低位，自5月中旬以来首次跌破20,000点大关，主要因美国联邦储备理事会(美联储/FED)声明显示其升息的步伐要慢于市场此前的预期，导致日圆走强。

拖累市场走低的因素还包括对希腊进一步接近债务违约的担忧，及最新数据显示，外资上周卖超日股规模触及四个月高位。

日经指数 跌1.1%，至19,990.82点，为5月18日以来最低。东证股价指数 跌1.0%，至1,616.66。市场交投清淡，成交额较过去100日均值低逾10%。