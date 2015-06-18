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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 15:16 BJT

全球金市：现货金扩大涨幅，因美联储温和立场打压美元

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价格 变动 涨跌%

现货金 1188.16 3.11 0.26

现货银 16.155 0.055 0.34

现货铂金 1081 2 0.19

现货钯金 721.83 -0.17 -0.02

COMEX期金 1187.7 10.9 0.93

COMEX期银 16.15 0.203 1.27

汇率

欧元/美元 1.1343

美元指数 94.202

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/王颖；审校 龚芳/徐文焰)

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