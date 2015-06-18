中港证券：非香港的海外机构占沪股通投资比例40%--香港证监会

* 非香港的海外机构投资者占沪股通比例40%

* 互通机制将扩大至深圳股票和ETF

* 合格离岸基金注册地搬返香港即符合互认资格

* 正检讨产品认可程序以加快基金推出时间

路透香港6月18日 - 香港证监会周四称，在沪港通机制下，估计非香港的海外机构投资者占北上资金（沪股通）的40%，并预料海外资金投资持续上升。

证监会投资产品部执行董事梁凤仪在一论坛上表示，在沪港通机制下，估计非香港的海外机构投资者占北上资金的40%，香港的机构投资者大约占20%，余下为个人投资者。

“随着相关的可投资资产更加多元化，加上投资者对这些资产的信心日趋增强，来自海外的资金将会持续上升。”她说。

她并称，自去年11月启动以来，沪股通3,000亿元人民币的额度已用去将近一半，而港股通2,500亿元额度亦用了大约40%。预计未来该计划将会扩展至在深圳证券交易所上市的股票和交易所买卖基金（ETF）。

除直接涉足A股市场的渠道外，7月1日开始，内地与香港基金互认安排首次将内地公募基金市场向离岸基金开放。

梁凤仪称，基金互认安排将鼓励全球和本地基金公司来香港设立基金，本身已在香港管理及已获认可超过一年的合资格离岸基金可选择把注册地搬返香港，并即时符合互认安排的资格。

“还未将其基金平台带到香港的全球基金公司，可以将利用其自家品牌在内地推广基金的成功机会与因此而付出的成本代价作出比较，以衡量一下是否值得这样做。”她说。

**亚洲最大基金销售中心**

香港已经是全亚洲最大的基金销售及分销中心，本地的基金管理业务大约有70%源自香港以外地区，而通往内地市场的多个新投资渠道进一步巩固香港市场地位。

截至今年5月，证监会共认可了91只RQFII/人民币沪港通基金及ETF，较一年前增加三分之二，而这些基金所管理的总资产规模上升约30%至690亿元。

ETF方面，虽然RQFII/人民币沪港通ETF按市值计只占总体约15%，但它们的每日成交量却占到所有ETF的30%。

梁凤仪称，为提供适当的金融生态环境，证监会正在审慎检讨产品的认可程序，以加快基金产品的推出时间，令基金迎合客户不断转变的需要。

她指出，证监会正向业界提出“双轨审批程序”的建议，这将有助加快审批一般的産品申请。有关程序将涵盖约半数的申请，目标是在少于一个月或最多两个月内完成有关审批工作。