台湾股市：收盘小升因台指期结算后卖压稍轻，但需注意希腊事件后续

路透台北6月18日 - 台湾股市周四收盘小升，分析师指出，台指期上日结算后，今日卖压稍轻，下周不排除再延续今日的反弹格局，但还需注意希腊偿债问题能否解决。

大盘加权股价指数 收升0.31%报9,218.37点。今日成交初值 为818.47亿台币，上交易日修正后为927.43亿。

〞你看柜买中心指数，今天也都跌深反弹了，〞台新投顾协理黄文清说。

不过他也说，国际因素方面，希腊问题还是持续扩大，可能阻挡台股的反弹力道。至于下周的央行理监事会议，黄文清认为，目前市场预估利率将持平，尤其是台湾的景气趋缓，没有升息的可能性，且亚洲邻国还有降息的可能之下，央行不能不考虑外部环境的变化。

7月台指期 今日收跌0.06%报9,049点。台湾央行下周四将召开理监事会议，目前市场大都认为重贴现率将维持在1.875%不变。

希腊声称，如果月底前无法获得债权人发放的新援助金，那么将无法向国际货币基金组织(IMF)偿付6月30日到期的16亿欧元贷款。违约行为料将引发一系列的连锁反应，最终可能迫使希腊退出欧元区。