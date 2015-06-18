台湾股市：收盘小升因台指期结算后卖压稍轻，但需注意希腊事件后续

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月18日 - 台湾股市周四收盘小升，分析师指出，台指期上日结算后，今日卖压稍轻，下周不排除再延续今日的反弹格局，但还需注意希腊偿债问题能否解决。
大盘加权股价指数 收升0.31%报9,218.37点。今日成交初值 为818.47亿台币，上交易日修正后为927.43亿。
〞你看柜买中心指数，今天也都跌深反弹了，〞台新投顾协理黄文清说。
不过他也说，国际因素方面，希腊问题还是持续扩大，可能阻挡台股的反弹力道。至于下周的央行理监事会议，黄文清认为，目前市场预估利率将持平，尤其是台湾的景气趋缓，没有升息的可能性，且亚洲邻国还有降息的可能之下，央行不能不考虑外部环境的变化。
7月台指期 今日收跌0.06%报9,049点。台湾央行下周四将召开理监事会议，目前市场大都认为重贴现率将维持在1.875%不变。
希腊声称，如果月底前无法获得债权人发放的新援助金，那么将无法向国际货币基金组织(IMF)偿付6月30日到期的16亿欧元贷款。违约行为料将引发一系列的连锁反应，最终可能迫使希腊退出欧元区。
本地时间14:56，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 则是小升0.09%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”