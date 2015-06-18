日本债市：公债价格跳涨，10年债收益率触及两周低点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
40年期公债标售获强劲追捧，为长债带来支撑。此次标售最高得标收益率为1.590%。
当前30年期公债收益率 触及三周低点1.460%，最新报1.465%，日内下跌1.5个基点；20年期债收益率 跌3.0个基点，至两周低点1.215%。
美联储在周三结束的两日政策会议上调降了经济成长和联邦基金利率预期，推升美债和利率期货价格。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.005% +1.0 -0.005%
五年期公债 0.110% -0.5 0.115%
10年期公债 0.440% -3.5 0.475%
20年期公债 1.215% -3.0 1.245%
30年期公债 1.465% -1.5 1.480%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.05 +0.41 146.64
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”