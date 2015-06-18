日本债市：公债价格跳涨，10年债收益率触及两周低点

40年期公债标售获强劲追捧，为长债带来支撑。此次标售最高得标收益率为1.590%。

当前30年期公债收益率 触及三周低点1.460%，最新报1.465%，日内下跌1.5个基点；20年期债收益率 跌3.0个基点，至两周低点1.215%。

美联储在周三结束的两日政策会议上调降了经济成长和联邦基金利率预期，推升美债和利率期货价格。