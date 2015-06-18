更新版 1-企业结盟：软银、阿里巴巴和鸿海成立合资企业，销售机器人

(新增阿里巴巴和鸿海的投资额及评论)

路透东京6月18日 - 日本软银 周四称，与阿里巴巴 和鸿海 组建合资公司，在全球销售人形机器人Pepper。

软银的愿意是这些机器人将扮演保姆、医疗工作者等角色。三家公司在联合声明中称，Pepper将从周六开始向一般消费者发售，售价为每台198,000日圆(1,610.54美元)，外加每月使用费和保险。

这款齐腰高的机器人已在软银旗下手机门店等一些商店使用。据软银称，这些机器人能感知和表达人类情感。

据一些分析师称，鸿海已在生产Pepper，但要向一般消费者发售，尤其在阿里巴巴参与的情况下，则需要更多投资。

软银称将在合资公司持股60%，阿里巴巴和鸿海将分别斥资145亿日圆(1.1794亿美元)各自持股20%。

软银社长孙正义表示，这项合作是朝成为最大机器人公司迈出的第一步。