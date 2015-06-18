更新版 1-企业结盟：软银、阿里巴巴和鸿海成立合资企业，销售机器人

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增阿里巴巴和鸿海的投资额及评论)
路透东京6月18日 - 日本软银 周四称，与阿里巴巴 和鸿海 组建合资公司，在全球销售人形机器人Pepper。
软银的愿意是这些机器人将扮演保姆、医疗工作者等角色。三家公司在联合声明中称，Pepper将从周六开始向一般消费者发售，售价为每台198,000日圆(1,610.54美元)，外加每月使用费和保险。
这款齐腰高的机器人已在软银旗下手机门店等一些商店使用。据软银称，这些机器人能感知和表达人类情感。
据一些分析师称，鸿海已在生产Pepper，但要向一般消费者发售，尤其在阿里巴巴参与的情况下，则需要更多投资。
软银称将在合资公司持股60%，阿里巴巴和鸿海将分别斥资145亿日圆(1.1794亿美元)各自持股20%。
软银社长孙正义表示，这项合作是朝成为最大机器人公司迈出的第一步。
“我们的目标是成为最大的机器人公司，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”