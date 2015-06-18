台湾债市：10年公债殖利率随美债创四个半月新低，多方当冲积极成交扩增

* 10年券殖利率持续收创四个半月新低 * 台债多方气焰强当冲积极 * 市场关注下周标债结果、第三季标债计画及央行理监事会决议 路透台北6月18日 - 台湾10年增额公债104/5R 殖利率周四连六日收低， 创四个半月收盘低位。交易员表示，美联储会议后美债殖利率收低，股市尚不稳定，短线资 金转而停泊在债市，而交易员当冲交易转趋积极，成交量扩增。 交易员指出，市场气氛偏多，短期资金涌入追价，10年券殖利率进一步跌破1.50%，盘 中最低跌至1.4905%；惟随殖利率下跌，大型公股银行买盘收手，且在长假前小幅调节部位 ，带动殖利率自低位缩减跌幅。 〞10年券殖利率跌破1.50%后，大型银行就不想追了，他们开始调节部位。〞证券公司 交易员说。 他表示，过去一年多以来，10年券殖利率低于1.50%的时间不长，因此，市场对于殖利 率低于此一水准接受度如何仍有待观察；但短线来看，预估下周标债结果，利率恐不会太高 。 财政部下周二(23日)将标售10年期增额公债，金额300亿元，26日(周五)发行。 另一位大型金融机构交易员则说，今天多方气焰强盛，10年券殖利率开盘即一路下滑， 且跌破1.50%心理关卡，因而顺势而为，偏向多方操作。〞10年券量放大、殖利率下很快， 大家都往这里跑，也比较好玩。〞他称。 大型公股银行主管表示，从10年券殖利率跌破1.50%来看，显示多方力道仍很强，但他 认为，台债殖利率走低，除因美债殖利率下滑外，另一因素是今天亚洲盘的国际债殖利率均 走低有关。 他说，因目前国际股市、汇市都不是很稳定，短期资金必须找一个安全、且可以赚钱的 地方，短钱移入并停泊在债券市场避险，因而把殖利率往下带。 今天104/5R发行前交易殖利率收盘进一步跌破1.50%，收报1.4925%，创指标10年公债殖 利率 四个半月新低，前低为2月3日的1.4888%。 同时，五年券 殖利率收盘则创两个月半低位，报0.9730%，前低在4月8日 ，当日收在0.9719%。 因端午节假期，台湾金融市场本周五(19日)休市。他们提醒，下周重要事件有周二的公 债标债结果、第三季标债计画及周四的央行理监事会决议。 交易员预估，下周五年债104/9期殖利率主交投区间暂看在0.97%-1.02%；10年增额券10 4/5R发行前交易殖利率暂看1.48%-1.52%。 美国公债收益率周三下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)下调经济成长和联邦 基金利率预估，但表示今年经济成长可能足够强劲，能支撑年内升息。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -2.20 0.9730% *0.9707-0.9900 71.50 10 104/5R -1.90 1. 4925 *1.4905-1.5050 166.00 注：* 表示创该期券发行以来新低。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 6月18日(四)：美国5月CPI及第一季经常帐、美国6月费城联邦储备银行制造业指数。 6月19日(五)：德国5月PPI、欧元区4月经常帐、日本央行副总裁中曾宏讲话、旧金山联 储总裁威廉姆斯和克利夫兰联储总裁梅斯特分别在两次活动上发表讲话。 下周全球重要经济事件和数据包括： 6/22(一) 台湾经济部公布5月季调失业率；美国5月成屋销售年率；日本央行官员Naruki Mori以 “质化及量化宽松与日本经济”为题发表演说；欧洲央行执委科尔发表演说。 6/23(二) 台湾经济部公布5月外销订单；美国耐久财订单；美国Markit制造业采购经理人指数(PM I)；美国新屋销售年率；希腊央行--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。希 腊央行主办国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。日本央行将公布5月政策会议 之会议记录。 6/24(三) 台湾经济部公布5月工业生产；德国6月IFO企业景气判断指数；美国建筑许可年率；美 国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率；美国个人消费支出(PCE)物价指数；经济合 作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。 6/25(四) 台湾央行召开季度议息会议，会后公布利率决策；台湾公布5月M2年增率；美国公布实 质个人支出、个人所得；美国公布核心个人消费支出(PCE)物价指数；美国Markit综合采购 经理人指数(PMI)；美国商务部部长普里茨克和美国贸易代表弗罗曼发言；加拿大央行副总 裁Lawrence Schembri发表演说；欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。 6/26(五) 法国6月消费者信心指数；欧元区5月M3货供额和民间贷款；意大利6月企业信心指数和 消费者信心指数；美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心 指数终值；英国央行总裁卡尼与美国前总统克林顿发表讲话。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5R 1.4925 5 104/9 0.9730 3 104/1 没有成交 2 104/3 0.6285 (完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/曾祥进)