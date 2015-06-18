中国金融：银监会下放城商行信贷ABS备案业务至地方银监局--消息

路透北京6月18日 - 中国信贷资产证券化（ABS）项目发行的行政审批将再次放松。三位消息人士周四对路透表示，中国银监会近期已将城市商业银行信贷ABS备案登记的相关业务下放到地方银监局。

一位消息人士指出，大型商业银行的ABS项目还是到银监会备案，而城商行在获得备案制资格后可以到当地银监局备案，以后信贷ABS项目审批的速度会更快。

“这是必须要做的，信贷ABS扩容后，所有城商行的材料都递到会里是不行的；地方银监局已经具备了技能，还需要工作中熟练。”一位熟悉业务的投行人士称。

银监会去年底发文称，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，将不再进行逐笔审批；银行业金融机构应在申请取得业务资格后开展业务，在发行前进行备案登记，已经备案产品在三个月内完成发行。

路透就此事联系中国银监会，暂未获得相关评论。

上述投行人士表示，权力下放后，银监会不一定会有相关的工作细则出台，随着地方银监局对业务流程的熟悉，会逐渐形成规则。

一位接近监管层人士称，此前，银监会对银行信贷ABS备案登记的管理就比较宽松，甚至几周就通过，这次等于银监系统进一步放松管制；不过，央行对项目还是会有一定审核。

尽管信贷ABS扩容的路径明确，但亦有城商行人士坦言，虽然权力已经下放，但是地方银监局对ABS备案制流程没有确定，还没落实具体该怎么办。