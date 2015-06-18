表格：外资在韩国股市卖超2,489亿韩元，连续第三日卖超

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔6月18日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,489亿韩元。外资连续三个交易日卖超韩股，期间累计卖超韩股7,174亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
6月18日 -248.9 245.9 0.5
6月17日 -153.6 92.4 63.7
6月16日 -314.9 120.3 187.0
6月15日 121.9 -137.4 11.7
6月12日 -84.4 -144.2 221.7
6月11日 -167.6 -96.8 254.1
6月10日 -197.8 -85.5 279.3
6月 9日 -146.6 -38.2 162.0
6月 8日 -73.9 -15.9 67.6
6月 5日 107.5 -61.4 -54.3
6月 4日 374.4 -359.8 -9.9
6月 3日 155.1 -74.9 -88.6
6月 2日 11.0 -213.2 224.5
6月 1日 38.1 89.1 47.6
5月29日 256.7 -82.5 -170.2
----------------------------------------------
本月以来 -579.7 -857.8 1,366.9
----------------------------------------------
今年以来 8,992.7 -9,367.4 163.6
----------------------------------------------
(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”