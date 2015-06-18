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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,489亿韩元，连续第三日卖超

路透首尔6月18日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,489亿韩元。外资连续三个交易日卖超韩股，期间累计卖超韩股7,174亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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6月18日 -248.9 245.9 0.5

6月17日 -153.6 92.4 63.7

6月16日 -314.9 120.3 187.0

6月15日 121.9 -137.4 11.7

6月12日 -84.4 -144.2 221.7

6月11日 -167.6 -96.8 254.1

6月10日 -197.8 -85.5 279.3

6月 9日 -146.6 -38.2 162.0

6月 8日 -73.9 -15.9 67.6

6月 5日 107.5 -61.4 -54.3

6月 4日 374.4 -359.8 -9.9

6月 3日 155.1 -74.9 -88.6

6月 2日 11.0 -213.2 224.5

6月 1日 38.1 89.1 47.6

5月29日 256.7 -82.5 -170.2

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本月以来 -579.7 -857.8 1,366.9

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今年以来 8,992.7 -9,367.4 163.6

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(完)

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