《汇市简讯》若英国零售销售数据好于预期，则英镑兑美元将升向1.60

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* 若英国5月零售销售数据好于预期，则英镑兑美元将进一步向1.60美元挺进

* 预计为与上月持平，4月零售销售较前月增长1.2%。不包括燃油在内的零售销售预计为增长0.1%

* 若该数据表现强劲，则将为英国主张在年底前升息的强硬派提供进一步支持

* 周三公布的英国薪资数据好于预期，使加息讨论重新成为焦点

* MPC委员福布斯、威尔和麦卡弗蒂是否会在第三或第四季度投票赞成升息？