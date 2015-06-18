《汇市简讯》若英国零售销售数据好于预期，则英镑兑美元将升向1.60

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0718GMT
* 若英国5月零售销售数据好于预期，则英镑兑美元将进一步向1.60美元挺进
* 预计为与上月持平，4月零售销售较前月增长1.2%。不包括燃油在内的零售销售预计为增长0.1%
* 若该数据表现强劲，则将为英国主张在年底前升息的强硬派提供进一步支持
* 周三公布的英国薪资数据好于预期，使加息讨论重新成为焦点
* MPC委员福布斯、威尔和麦卡弗蒂是否会在第三或第四季度投票赞成升息？
* 英镑兑美元于亚洲盘报1.5852美元，为七个月高点。1.58美元现为支撑点 (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。