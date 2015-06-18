欧洲政经：如果希腊政府愿意，达成协议可能性还在--德国总理梅克尔

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透柏林6月18日 - 德国总理梅克尔周四表示，希腊与国际债权人--欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)达成协议的可能性仍然存在。
梅克尔在面向议会发表的演说中还表示，德国致力于让希腊留在欧元区。还表示，希腊必须果断实施改革。
“我还是相信：有志者事竟成，”她表示，“如果希腊政府有达成协议的意愿，就仍有可能与三大国际金主达成协议。”(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”