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市场报道 | 2015年 6月 18日 星期四 16:15 BJT

《汇市简讯》美联储和瑞士央行都令美元/瑞郎多头失望

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* 对于瑞郎近来的强劲走势，瑞士央行再度只是口头干预，未采取任何行动

* 市场反应不大，或许是因为很多欧元/瑞郎多头已在昨日出逃

* 6月3日低点1.0399瑞郎为短期关键点位。昨日低点为1.0404瑞郎

* 亚洲时段在1.0385瑞郎附近出现大量欧元/瑞郎买单，在0.9155瑞郎附近存在大量美元/瑞郎买单

* 瑞郎兑美元空仓增加。美联储和瑞士央行都令美元/瑞郎多头失望

* 0.9079-0.9543瑞郎升势的76.4%回档位0.9188瑞郎，为技术面止损位 (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)

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