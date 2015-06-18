《汇市简讯》美联储和瑞士央行都令美元/瑞郎多头失望

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 对于瑞郎近来的强劲走势，瑞士央行再度只是口头干预，未采取任何行动
* 市场反应不大，或许是因为很多欧元/瑞郎多头已在昨日出逃
* 6月3日低点1.0399瑞郎为短期关键点位。昨日低点为1.0404瑞郎
* 亚洲时段在1.0385瑞郎附近出现大量欧元/瑞郎买单，在0.9155瑞郎附近存在大量美元/瑞郎买单
* 瑞郎兑美元空仓增加。美联储和瑞士央行都令美元/瑞郎多头失望
* 0.9079-0.9543瑞郎升势的76.4%回档位0.9188瑞郎，为技术面止损位 (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。