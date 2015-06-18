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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 16:20 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月18日

以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.80        
 064人民币          )                                                                
                                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为34.09
 %，低于上交易日收盘的38.84%。
                                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比                
                                                 (元)     港元)       价             
 工商银行                                          5.11      6.37      1.00                
 建设银行                                          6.70      7.48      1.12                
 中国银行                                          4.73      5.16      1.14                
 农业银行                                          3.74      4.08      1.14                
 招商银行                                         18.79     23.30      1.01                
 中信银行                                          8.01      6.39      1.57                
 交通银行                                          8.12      7.75      1.31                
 民生银行                                          9.68     10.10      1.20                
 中国人寿                                         33.43     33.95      1.23                
 中国平安                                         83.96    110.20      0.95                
 中国太保                                         30.98     38.15      1.01                
 中信证券                                         29.90     28.75      1.30                
 新华人寿                                         58.92     47.60      1.55                
 海通证券                                         24.67     22.10      1.39                
 华能国际                                         12.36     10.12      1.53                
 大唐发电                                          8.42      4.14      2.54                
 华电国际                                         10.36      8.07      1.60                
 中煤能源                                         11.85      4.97      2.98                
 中国神华                                         22.28     17.94      1.55                
 中国石油                                         11.80      8.56      1.72                
 兖州煤业                                         17.47      6.66      3.28                
 中国石化                                          7.32      6.55      1.40                
 上海石化                                          8.87      4.43      2.50                
 中海油服                                         27.50     12.86      2.67                
 仪征化纤                                         10.06      3.51      3.58                
 中国铝业                                          9.33      4.12      2.83                
 江西铜业                                         26.16     13.50      2.42                
 洛阳钼业                                         16.20      6.25      3.24                
 紫金矿业                                          6.18      2.70      2.86                
 马钢股份                                          6.40      2.79      2.87                
 鞍钢股份                                          7.92      5.73      1.73                
 重庆钢铁                                          7.09      2.52      3.51                
 海螺水泥                                         24.88     29.10      1.07                
 洛阳玻璃                                         23.92      6.80      4.39                
 京城机电                                         18.18      5.88      3.86                
 中联重科                                          9.14      5.46      2.09                
 金隅股份                                         13.08      7.87      2.08                
 中国国航                                         13.21      8.94      1.85                
 东方航空                                         12.83      6.50      2.47                
 南方航空                                         14.78      8.78      2.10                
 中国远洋                                         13.78      5.35      3.22                
 中海集运                                          9.59      3.17      3.78                
 中集集团                                         29.00     20.45      1.77                
 中海发展                                         12.66      5.80      2.73                
 宁沪高速                                         10.85     10.34      1.31                
 深高速                                           10.72      6.59      2.03                
 成渝高速                                          9.27      3.75      3.09                
 皖通高速                                         16.22      9.19      2.20                
 广深铁路                                          8.53      4.65      2.29                
 中国南车                                         20.52     11.70      2.19                
 中国交建                                         16.64     11.96      1.74                
 中国铁建                                         18.09     12.40      1.82                
 中国中铁                                         16.64      8.73      2.38                
 长城汽车                                         42.76     38.00      1.41                
 比亚迪                                           67.64     49.50      1.71                
 广汽集团                                         17.96      7.37      3.04                
 青岛啤酒                                         50.67     48.85      1.30                
 白云山                                           40.51     29.70      1.70                
 新华制药                                         17.85      7.31      3.05                
 海信科龙                                         14.40      7.04      2.55                
 南京熊猫                                         25.69     10.36      3.10                
 晨鸣纸业                                         11.97      5.57      2.68                
 上海医药                                         27.42     22.70      1.51                
 中兴通讯                                         28.47     20.15      1.76                
 东方电气                                         26.89     15.22      2.21                
 潍柴动力                                         33.19     24.00      1.73                
 东北电气                                          8.73      3.08      3.54                
 广船国际                                         61.78     31.85      2.42                
 经纬纺机                                         25.56     11.38      2.81                
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14                
 一拖股份                                         20.73      6.66      3.89                
 北辰实业                                          8.98      3.73      3.01                
 创业环保                                         17.19      7.03      3.05                
 中国中冶                                          8.74      3.79      2.88
 金风科技                                         21.90     17.34      1.58                
 丽珠                                             82.50     55.00      1.87                
 万科                                             14.18     19.58      0.90                
 郑煤机                                           14.52      6.48      2.80                
 大连港                                            9.10      3.75      3.03                
 山东墨龙                                         15.68      5.01      3.91                
 浙江世宝                                         52.01     15.50      4.19                
 复星医药                                         32.99     29.95      1.38                
 光大银行                                          5.60      4.71      1.49                
 东江环保                                         66.81     17.80      4.69                
 上海电气                                         19.14      6.86      3.48                
 广发证券                                         25.92     22.05      1.47                
 华泰证券                                         27.98     24.50      1.43                
 
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
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