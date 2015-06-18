金属期市：伦铜上涨，因美联储升息预期推后打压美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0817GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.6%，至每吨5,776.50美元。前一交易日小幅收跌，盘中曾触及5,728美元，刷新三个月低点。
悉尼Ayers Alliance首席投资官Jonathan Barratt预计，铜价将在5,600美元左右获强力支撑。
上海期货交易所主力期铜合约 涨0.5%，至每吨42,080元人民币。
中国政府继续推出新政支持经济发展，照亮了金属市场中期前景。
在今年前五个月投资增速创下近15年新低之后，中国国务院祭出多项稳增长举措，表示加大重点领域有效投资，引导金融机构加快重大工程、PPP项目等贷款审批，并进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。
一些迹象表明，截至目前，中国政府采取的措施已经见到成效。
随着330楼市新政逐渐显效及销售旺季到来，中国一线楼市迎来量价齐升的红五月，拉动官方全国房价告别一年来的环比跌势，楼市回暖得以确立。不过各地分化及投资低增长，意味着地方扶持政策仍可期。
这些利好因素将期锌 、期镍 和期铅 推升约0.5%-1%。期铝 亦脱离了本周所及16个月低点。
希腊方面，希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四在德国报纸撰文表示，“盲目坚持”削减希腊养老金，只会令希腊本就糟糕的金融危机进一步恶化。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 高琦/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”