更新版 1-背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

(新增瑞士、挪威及印尼央行利率决议) 瑞士央行周四维持负利率及不鼓励持有瑞郎现金的政策，并称将积极在外汇市场干预， 以压低瑞郎汇率。央行决议维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在负1.25%到 负0.25%不变，符合路透调查预估。 挪威央行周四降息至纪录低点，以支撑受油价暴跌影响的经济。该行表示，由于消费者 信心受挫，且失业率触及10年高点，秋季可能再次宽松政策。央行将指标利率下调25个基点 至纪录低点1%，一如分析师们的预期。 印尼央行周四维持指标利率在7.50%不变，一如预期，并指称该利率水平仍与其抑制通 胀、改善经常账赤字的努力相符。央行并维持隔夜存款、隔夜贷款工具利率分别在5.50%和8 .00%不变。 美国联邦储备理事会(美联储，FED)官员周三表示，国内经济在冬季表现低迷后温和成 长，增长力道可能足以支持年底前加息，但仍担心就业市场复苏势头。但美联储主席叶伦强 调，利率决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况--重申对这一长期疑虑的重视。 英国央行决策官员本月警告称，当其他国家开始升息时，英国可能受到影响，但英国利 率前景仍取决于国内通胀率。周三公布英国央行货币政策委员会(MPC)6月3日结束的会议纪 录，显示九名成员一致投票支持维持于0.5%不变。 英国央行MPC委员福布斯称，央行在需要升息前仍有一定的时间，因预计失业率降速将 放缓。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率13.75% 2015年6月3日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.25% 2015年5月11日降25基点 一年期贷款利率5.10% 2015年5月11日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.25% 2015年6月11日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点 附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.00% 2015年6月18日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11.5% 2015年6月15日降100个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 龚芳; 审校 艾茂林)