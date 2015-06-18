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市场报道 | 2015年 6月 18日 星期四 16:49 BJT

全球贵金属：6月17日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓持平

路透6月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量与周二持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓也持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,566,676.5 6月17日 22,566,676.5 6月16日 0.0 0.00%

iShares 327,874,299.3 6月17日 327,874,299.3 6月16日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) (编译 刘秀红；审校 杜明霞)

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