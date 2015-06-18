路透基点：中国兴业太阳能寻求1.5亿美元贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透6月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国兴业太阳能技术控股有限公司的1.5亿美元三年期贷款案，已由牵头行兼簿记行恒生银行和汇丰启动。
贷款利率较Libor加码340个基点，平均期限约为2.4年。
银行受邀以两个层次参贷。承诺2,500万美元或以上的银行，获得主办行头衔，综合收益410个基点，前端费166个基点。承诺1,000-2,400万美元的银行，获得安排行头衔，综合收益403个基点，费用149个基点。
所筹资金用于资本支出和一般运营。银行回复截止于7月10日。
兴业太阳能上一次涉足贷款市场是在2013年6月，获得6,500万美元的三年期银团贷款。苏格兰皇家银行牵头该案，最高综合收益458个基点，利率较Libor加码425个基点，费率75个基点。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”