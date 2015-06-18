路透基点：新世界中国地产的贷款规模增一倍至45亿港元--TRLPC

路透6月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，新世界中国地产将一笔双档定期贷款的规模从初始22亿港元提高了一倍，达到45亿港元（5.8亿美元）。

牵头行兼簿记行包括中国银行香港、星展银行和汇丰，分别承贷8.3亿港元、6亿港元和6亿港元。

还有12家银行以安排行身份加入。东亚银行承诺4.5亿港元。创兴银行、上海浦东发展银行和台北富邦商业银行各自承诺2.3亿港元。中国光大银行香港分行和恒生银行各自承诺1.9亿港元。富邦银行香港、兆丰国际商业银行香港分行、丰业银行香港分行、上海商业银行和元大银行OBU各自承诺1.6亿港元。第一商业银行香港分行承诺1.5亿港元。

贷款在6月11日签署，平分为三年期A档和五年期B档两部分。A和B档的利率分别较Hibor加码185个和215个基点。

承贷1.50亿港元或以上的银行，两档贷款混合在一起的综合收益为220个基点，并有72.5个基点的前端费。（完）