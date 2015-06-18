路透基点：新世界中国地产的贷款规模增一倍至45亿港元--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透6月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，新世界中国地产将一笔双档定期贷款的规模从初始22亿港元提高了一倍，达到45亿港元（5.8亿美元）。
牵头行兼簿记行包括中国银行香港、星展银行和汇丰，分别承贷8.3亿港元、6亿港元和6亿港元。
还有12家银行以安排行身份加入。东亚银行承诺4.5亿港元。创兴银行、上海浦东发展银行和台北富邦商业银行各自承诺2.3亿港元。中国光大银行香港分行和恒生银行各自承诺1.9亿港元。富邦银行香港、兆丰国际商业银行香港分行、丰业银行香港分行、上海商业银行和元大银行OBU各自承诺1.6亿港元。第一商业银行香港分行承诺1.5亿港元。
贷款在6月11日签署，平分为三年期A档和五年期B档两部分。A和B档的利率分别较Hibor加码185个和215个基点。
承贷1.50亿港元或以上的银行，两档贷款混合在一起的综合收益为220个基点，并有72.5个基点的前端费。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”