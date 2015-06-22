台湾货币市场：6月22日及本提存期资金预期变化一览表

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透台北6月22日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期7,042.3亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)2,506.7亿台币： 06/23 1,910.50亿台币 06/24 4,697.10亿台币 06/25 5,900.80亿台币 06/26 539.50亿台币 06/29 477.00亿台币 06/30 5,563.00亿台币 07/01 1,427.30亿台币 07/02 1,991.50亿台币 --国库券到期700亿台币。 6/24: 财104-4的91天期国库券到期，金额350亿台币。 6/29: 财103-10的182天期国库券到期，金额350亿台币。 --公债付息共3.69606375亿台币。 6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/26：财政部发行104/5期增额公债，金额暂估300亿台币，天期为10年期，23日标售。 --6/29：第三批个人综所税金融机构委托取款在26日，入库日在29日。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-