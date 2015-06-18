中国个股：京东方斥资2.5亿元收购明德投资打造智慧健康医疗平台

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月18日 - 中国最大液晶面板生产企业--京东方科技集团股份有限公司 周四稍晚宣布其新战略，将公司业务由显示器件拓展至智慧健康领域。公司将斥资2.5亿元人民币收购明德投资，并计划将其注册资本逐步增至30亿元，打造成公司的健康医疗事业投资平台。
京东方公告称，将追求信息技术与健康医疗的融合，在国内布局医疗产业基地，建设尖端数字医院及研发中心，为客户提供高品质健康医疗服务。近日京东方已与美国最大医疗服务公司之一的Dignity Health 签署战略合作，在医院管理经营、医务人员培训、技术引进、远程医疗合作等方面展开合作。
公告指出，公司已制定了DSH事业新战略，即显示器件、智慧系统和智慧健康，整合互联网、大数据、云计算、信息医学、传感等技术和资源，利用20年培养新的利润增长点。
作为转型第一步，京东方计划收购一家医院作为起步项目。而此次收购的明德投资，其核心经营实体为北京明德医院，该医院是是北京单体最大的高端综合私立医院之一，60%服务对象为在京外国人群患者，以商业保险支付为主。
作为合作内容一部分，Dignity Health将为京东方旗下已运营医院及新建医院项目提供支持。
京东方拥有北京第五代和第8.5代液晶面板（TFT-LCD）生产线、成都第4.5代TFT-LCD生产线、合肥第六代TFT-LCD生产线和第8.5代TFT-LCD生产线、鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线和重庆第8.5代生产线，位列全球显示行业前五强。公司还筹划投资300亿元在福州建设其第四条8.5代线。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”