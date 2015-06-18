中国个股：京东方斥资2.5亿元收购明德投资打造智慧健康医疗平台

路透上海6月18日 - 中国最大液晶面板生产企业--京东方科技集团股份有限公司 周四稍晚宣布其新战略，将公司业务由显示器件拓展至智慧健康领域。公司将斥资2.5亿元人民币收购明德投资，并计划将其注册资本逐步增至30亿元，打造成公司的健康医疗事业投资平台。

京东方公告称，将追求信息技术与健康医疗的融合，在国内布局医疗产业基地，建设尖端数字医院及研发中心，为客户提供高品质健康医疗服务。近日京东方已与美国最大医疗服务公司之一的Dignity Health 签署战略合作，在医院管理经营、医务人员培训、技术引进、远程医疗合作等方面展开合作。

公告指出，公司已制定了DSH事业新战略，即显示器件、智慧系统和智慧健康，整合互联网、大数据、云计算、信息医学、传感等技术和资源，利用20年培养新的利润增长点。

作为转型第一步，京东方计划收购一家医院作为起步项目。而此次收购的明德投资，其核心经营实体为北京明德医院，该医院是是北京单体最大的高端综合私立医院之一，60%服务对象为在京外国人群患者，以商业保险支付为主。

作为合作内容一部分，Dignity Health将为京东方旗下已运营医院及新建医院项目提供支持。