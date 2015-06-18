台湾汇市：台币爆量收升近2角至两周新高，受亚币劲扬及外资汇入激励

* 台币大涨近两角创两周新高

* 随亚币劲扬及外资大量汇入

* 下周实质交易区间估在30.60-30.90

路透台北6月18日 - 台币兑美元 周四爆量收升近2角，创两周收盘高位，为连两日上涨。汇银人士表示，美联储主席叶伦谈话令美元多头失望，外资汇入带动台币随亚币走强，盘中一度大涨4.73角，尾盘则在央行调节下收敛升幅。

交易员指出，今日台币交投明显转趋热络，合计台北外汇及元太外汇总成交量高达13.22亿美元，主要消化外商银行间美元卖需，引领台币实质交投趋升靠向区间高位；惟进口商在30.800附近积极进场买汇，致台币实质交投暂在该价位附近整理，下周临近月底料出口商抛汇卖需增温，短线台币实质交投可望偏强整理。

“月底出口商来的话，加重台币往升值方向的压力，到时偏升压力会大一点。”一位官股银行交易员说。

今日台币收创两周新高至31.062，此前收盘高位为6月5日的31.032，本周台币收升0.53%。台币今日实质交易区间在30.788-30.879；上日交易区间在30.896-30.923。

本地银行交易员普遍认为，在叶伦谈话后，外资交投明显转趋汇入，引领台币实质交投偏强，但外资在台股连日卖超，市场对外资持续汇入力道仍有疑虑，除非外资转向买超台股。

但一大型外资保管行交易员称，外资卖超台股没汇出表示会再买回来，不然钱摆在帐上也会被央行关切，台股回档整理对外资吸引力提高，这波外资可能持续汇入，但以目前台股表现看来，外资汇入力道不会过于持续。

交易员预估，台币下周实质交易波动区间料在30.600-30.900。

台湾股市周四收盘小升，报9,218.37点。 证交所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超48.33亿台币，连续15个交易日卖超共计939.92亿台币。

多数新兴亚洲货币周四上扬，其中韩元兑美元 收报1,107.1，涨1%，为3月19日以来最大单日百分比涨幅。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度持续较上日尾盘扩大。一个月美元/台币远汇 尾盘报30.660/30.680，上日收在30.765。

本周余日国际重要经济数据和事件有：

6月18日(四)：欧元区第一季劳工成本及薪资、美国5月CPI及第一季经常帐、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、韩国5月PPI、欧洲央行将宣布定向长期再融资操作(TLTRO)配额、欧元集团会议、日本央行货币政策会议(至19日)、欧洲央行管委会与全行委员会会议进入第二日，无宣告利率之计划。

6月19日(五)：台湾金融市场逢假期休市一天、德国5月PPI、欧元区4月经常帐、日本央行副总裁中曾宏讲话、旧金山联储总裁威廉姆斯和克利夫兰联储总裁梅斯特分别在两次活动上发表讲话。

下周国际重要经济数据和事件有：

6/22(一)

台湾经济部公布5月季调失业率；美国5月成屋销售年率；日本央行官员Naruki Mori以“质化及量化宽松与日本经济”为题发表演说；欧洲央行执委科尔发表演说。

6/23(二)

台湾经济部公布5月外销订单；美国耐久财订单；美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)；美国新屋销售年率；希腊央行--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。希腊央行主办国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。日本央行将公布5月政策会议之会议记录。

6/24(三)

台湾经济部公布5月工业生产；德国6月IFO企业景气判断指数；美国建筑许可年率；美国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率；美国个人消费支出(PCE)物价指数；经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。

6/25(四)

台湾央行召开季度议息会议，会后公布利率决策；台湾公布5月M2年增率；美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布核心个人消费支出(PCE)物价指数；美国Markit综合采购经理人指数(PMI)；美国商务部部长普里茨克和美国贸易代表弗罗曼发言；加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说；欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。

6/26(五)

法国6月消费者信心指数；欧元区5月M3货供额和民间贷款；意大利6月企业信心指数和消费者信心指数；美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心指数终值；英国央行总裁卡尼与美国前总统克林顿发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.062 31.261 30.788-31.269 31.261 9.12 5.93

元太外汇经纪公司 31.062 31.260 30.790-31.270 31.260 4.10 2.88

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准