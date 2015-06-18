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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 17:51 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增183亿台币，连三周净增

路透台北6月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增183亿台币，连三周净增，央行存单未到期余额
为7兆(万亿)540.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增340亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看      
    
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)       增加/减少(亿
                                       )
   6/15       627.90          *845.90        +218.0
   6/16     5,628.00         5,608.00         -20.0
   6/17     2,289.50         2,284.50          -5.0
   6/18     2,898.50         2,888.50         -10.0
 总计       11,443.9         11,626.9        +183.0
  注*：含200亿台币两年期定存单。
 日期    91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   6/15                     30                    8
   6/16                     28                    8
   6/17                     37                    7
   6/18                     14                    8
 总计                      109                   31
 (完)   

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)

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