《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增183亿台币，连三周净增

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增183亿台币，连三周净增，央行存单未到期余额 为7兆(万亿)540.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增340亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿 ) 6/15 627.90 *845.90 +218.0 6/16 5,628.00 5,608.00 -20.0 6/17 2,289.50 2,284.50 -5.0 6/18 2,898.50 2,888.50 -10.0 总计 11,443.9 11,626.9 +183.0 注*：含200亿台币两年期定存单。 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 6/15 30 8 6/16 28 8 6/17 37 7 6/18 14 8 总计 109 31 (完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”