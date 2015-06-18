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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 17:59 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收盘小跌，日圆走升引发获利了结

“鉴于美联储会议结果及希腊问题引发汇率波动的风险，投资人本周一直迟迟不敢建立新仓，”东京一交易员表示。

“技术线型表明目前趋势向下，尤其是在日本库存增加及需求疲弱的情况下，”该交易员指出。

日本橡胶贸易协会周三发布的数据显示，截至5月31日，日本港口的生胶库存为13,271吨，较上次库存数据增加4.4%。

上海期货交易所主力9月期胶合约 跌250元人民币，或1.8%，收报每吨13,685元。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤156.8美分，下跌2.4美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 蔡美珍/龚芳/高琦)

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