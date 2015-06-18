更新版 1-台湾货币市场：短率续稳于低位，端午节长假需求略升惟无碍宽松

* 短率平稳 * 资金充裕令跨月拆款利率高位滑落 * 短票量还是不多 * 债券附条件交易承做顺畅 (新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节) 记者 高洁如 路透台北6月18日 - 台湾银行间短率周四仍旧稳在低位。资调人士指出，今日是端午长 假前最后一个交易日，资金需求稍升但无碍宽裕。 他们表示，四天的长假积数累积，各方多不敢开太大的负数或正数，拆借的意愿稍升。 只不过市场资金充裕的现状没太大改变，资金流动稍大但无碍充裕的环境。 〞要放假了，积数要累积四天，大家都想做到平，〞一位民营商银交易人士说。 但也有大型商银交易人士表示，今日需求虽看似上扬，但多钱的银行倒没有很多，拆借 活络度不若以往。 他们表示，跨月拆款不缺，资金充裕，跨月拆款利率由上日高位0.47%略走滑至0.465% 。 税款缴交方面，今日有个人综所税第二批金融机构委托取款入库日，下次在29日，此二 次的金额估计较小，影响相对有限。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.390% --一周拆款利率区间 0.388-0.490% 0.388-0.460% --两周拆款利率区间 0.388-0.465% 0.388-0.465% **短票量还是不多** 短票方面，交易员指出，虽是临近长假，但票量不多，调度无虞，很早就平了缺口。 一大型票券商人士说，〞钱太多和太少都很困扰，都是人情压力要不伤和气才行。〞 短票利率大致不变，大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分 中小票商仍成交0.57-0.59%。 台湾央行周四公布，共发行2,888.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,898.5亿台币相 较，存单发行金额减10亿。 周五台湾金融市场因端午假期休市一日。 下周央行存单到期总额2兆90.2亿台币，分别为：周一7,042.3亿台币，周二1,910.5亿 ，周三4,697.1亿台币，周四5,900.8亿，以及周五539.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为158亿台币，累积超额准备为2,329亿 台币、加计前期1%的超额准备为3,296亿台币。 **RP市场调度顺畅** 债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，目前整体市场资金宽裕，尽管今日债券 交割因子较多，但资金调度依旧顺畅，RP利率持续持于既有区间低位。 展望下周，他们指出，虽然现在仍感觉不出季底资金紧缩因素，惟下周时序接近季底， 料银行间资金操作将略显保守，仍须持续留意季底资金情势变化。 “季底快到，银行开始保守，下周会更明显。”一位大型证券商资调人士说。 周四交割包括：中信金 旗下中信银50亿台币金融债券、台企银 50亿 金融债及东元 30亿台币公司债。 下周债券交割因子包括周三交割鸿海 公司债90亿台币、周四交割上海银行金 融债21.5亿台币、周五交割10年公债104/5期暂估300亿台币及土银外币债1.5亿美元。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率也没变化。今日主要成交在0.45-0.48%左 右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0 .46%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 张喜良)