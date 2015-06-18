中港个股：中信证券将开展至多80亿元股票质押债权资产证券化业务

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月18日 - 中国最大券商--中信证券 周四称，获董事会授权开展股票质押债权资产证券化业务，规模不超过80亿元人民币，以缓解净资本约束带来的压力。
据公告，相关业务的基础资产由中信证券开展股票质押式回购业务所形成的对融资方客户享有的债权及其附属担保权益组成，业务规模合计不超过80亿元，可一次或多次分期发行。
中信证券表示，“这有利于缓解净资本约束给本公司带来的发展压力，优化负债结构、提高资产的流动性，同时降低资金成本、拓宽融资渠道。”
每期股票质押债权资产支持专项计划的资产处置规模、发行期次、产品方案、发行期限、发行规模、发行利率、发行方式等事项及其他相关事宜，由公司经营管理层根据发行时公司和市场的具体情况而定。
中国正加强券商的风险管理，证监会此前发布证券公司融资融券管理办法征求意见稿，该新版监管办法包括允许两融合约合理展期、两融业务规模不超过其净资本四倍等。 （完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”