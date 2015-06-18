欧洲汇市：英镑指数触及七年高位，过去24小时内劲升近2%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
美联储周三晚间发布稍显谨慎的声明，令原本预计联储将表明升息时点的投资人大失所望，拖累美元汇价，进而扶助英镑走势。
“事实上投资人并未多加关注英镑，因为焦点全都放在美联储身上，”法国巴黎银行汇率策略师Michael Sneyd表示。
“由于闲置产能规模开始缩减，昨天的薪资数据重燃市场预期英国央行得在短期内升息。”
Sneyd补充道，投资人目前预计英国央行将于5月开始升息，周三薪资数据出炉前的预估为8月。法国巴黎银行预期首度升息时点将落在2月。
英镑贸易加权指数 升至93.1，为2008年7月以来高位。英镑兑欧元 则持平为0.71595。
英国央行货币政策委员福布斯在周三晚间表示，由于薪资增长继续加快，接下来的利率走向应该是向上，而且会在“不远的将来”出现。(完)
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