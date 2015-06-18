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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 18:11 BJT

表格：沪港通活跃股一览--6月18日

路透香港6月18日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据，港股通因不满足结算安排而暂停。
    
                         沪股通（亿元人民币）
                      
 每日买入及卖出金额             64.66
 买入成交金额                   35.05
 卖出成交金额                   29.61
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      400,757,290    150,731,134     551,488,424
 2                   中国中车       58,368,222    179,565,609     237,933,831
 3                   贵州茅台      126,251,412     84,373,029     210,624,441
 4                   国电电力      160,986,759     20,681,223     181,667,982
 5                   上汽集团       14,933,496    164,815,123     179,748,619
 6                   上海机场       22,146,662    139,316,910     161,463,572
 7                   大秦铁路       46,566,311    114,426,519     160,992,830
 8                   中国银行       20,164,897    123,854,150     144,019,047
 9                   招商银行       47,678,034     90,550,335     138,228,369
 10                  兴业银行       77,082,382     21,714,805      98,797,187
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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