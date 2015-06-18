表格：沪港通活跃股一览--6月18日

路透香港6月18日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通每日成交及活跃股数据，港股通因不满足结算安排而暂停。 沪股通（亿元人民币） 每日买入及卖出金额 64.66 买入成交金额 35.05 卖出成交金额 29.61 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 400,757,290 150,731,134 551,488,424 2 中国中车 58,368,222 179,565,609 237,933,831 3 贵州茅台 126,251,412 84,373,029 210,624,441 4 国电电力 160,986,759 20,681,223 181,667,982 5 上汽集团 14,933,496 164,815,123 179,748,619 6 上海机场 22,146,662 139,316,910 161,463,572 7 大秦铁路 46,566,311 114,426,519 160,992,830 8 中国银行 20,164,897 123,854,150 144,019,047 9 招商银行 47,678,034 90,550,335 138,228,369 10 兴业银行 77,082,382 21,714,805 98,797,187 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)