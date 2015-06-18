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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 18:23 BJT

中港证券：港交所称今天接获光大银行A股卖空错盘报告

路透香港6月18日 - 香港交易及结算所（港交所） 周四称，今日接获交易所参与者报告关于错误达成光大银行 A股的卖空成交。

事件发生时间为下午2时10分至2时34分，涉及股数49,901股，价格为5.72-5.84元人民币。

交易所表示，上述股份于交易所网站的卖空成交纪录已作相应调整。

光大银行A股今天收跌6.98%，报5.6元；H股跌0.21%，报4.71港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here%2018_June_2015_c.pdf) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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