中港证券：港交所称今天接获光大银行A股卖空错盘报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月18日 - 香港交易及结算所（港交所） 周四称，今日接获交易所参与者报告关于错误达成光大银行 A股的卖空成交。
事件发生时间为下午2时10分至2时34分，涉及股数49,901股，价格为5.72-5.84元人民币。
交易所表示，上述股份于交易所网站的卖空成交纪录已作相应调整。
光大银行A股今天收跌6.98%，报5.6元；H股跌0.21%，报4.71港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here%2018_June_2015_c.pdf) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”