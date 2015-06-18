中国金融：银监会明确国开行债信风险权重长期为零，不设到期日--国开行

路透北京6月18日 - 中国国家开发银行 周四表示，银监会已明确银行业金融机构投资于国开行的金融债券视同对政策性银行债权，风险权重为零。至此，国开行债信政策得到了妥善落实。分析人士认为，这或暗示国开行的定位回归。

国开行网站新闻稿指出，为推进国家开发银行深化改革，充分发挥开发性金融的作用，银监会日前正式明确了国开行的债信监管政策。

国开行援引银监会表述称，国开行的债信政策长期稳定，不设到期日，体现了国家对国开行继续给予信用支持的原则；同时，债信政策对国开行的人民币、外币金融债券均适用。

国开行有关人士表示，该行将按照国务院批复的国开行深化改革方案要求，坚持开发性金融机构定位，继续做好发债筹资，更好地服务国家经济社会发展。

有业内人士表示，此前国开行发行的金融债券的风险权重一直为零，但是以延期的方式进行，而这次落实债信问题或为开行定位的回归。

根据监管规定，国开行2008年转型成为商业银行后，国开债不再享有国家主权信用等级，而是以延期的方式暂定风险权重为零，并视同政策性金融债处理。

中国国务院此前批复三大政策性银行的改革方案，国开行首次明确为开发性金融机构。（完）