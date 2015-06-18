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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 18:34 BJT

东南亚股市：印尼股市收盘近持平，菲律宾股市连续第三日收高

印尼央行盘后宣布维持指标利率于7.50%不变，央行称利率水准仍与控制通胀及改善经常帐赤字的努力相符。

新加坡 及泰国股市 皆由上日涨势回落。马来西亚股市 触及逾五个月收盘低点，券商称因遭遇获利了结。

菲律宾股市 上涨近1%，本土投资人买进，而交易所数据显示，外资卖超11.4亿菲律宾披索。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 395.76 2.53 +0.64 -3.65 410.77

新加坡 3300.42 -25.49 -0.77 -1.92 3365.15

马来西亚 1718.12 -8.74 -0.51 -2.45 1761.25

泰国 1508.04 -6.75 -0.45 +0.69 1497.67

印尼 4945.50 -0.25 -0.01 -5.38 5226.95

菲律宾 7606.86 70.55 +0.94 +5.20 7230.57

越南 580.35 1.48 +0.26 +6.36 545.63

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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(编译 李春喜/蔡美珍；审校 于春红)

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