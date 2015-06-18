东南亚股市：印尼股市收盘近持平，菲律宾股市连续第三日收高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
印尼央行盘后宣布维持指标利率于7.50%不变，央行称利率水准仍与控制通胀及改善经常帐赤字的努力相符。
新加坡 及泰国股市 皆由上日涨势回落。马来西亚股市 触及逾五个月收盘低点，券商称因遭遇获利了结。
菲律宾股市 上涨近1%，本土投资人买进，而交易所数据显示，外资卖超11.4亿菲律宾披索。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 395.76 2.53 +0.64 -3.65 410.77
新加坡 3300.42 -25.49 -0.77 -1.92 3365.15
马来西亚 1718.12 -8.74 -0.51 -2.45 1761.25
泰国 1508.04 -6.75 -0.45 +0.69 1497.67
印尼 4945.50 -0.25 -0.01 -5.38 5226.95
菲律宾 7606.86 70.55 +0.94 +5.20 7230.57
越南 580.35 1.48 +0.26 +6.36 545.63
(完)
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(编译 李春喜/蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”