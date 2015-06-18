中港个股：工行成立国内首家个人信用消费金融中心，拓展纯信用线上消费贷

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京6月18日 - 以市值计全球第一大银行--中国工商银行 周四表示，该行成立国内首家个人信用消费金融中心，将整合全行的个人信用消费贷款业务，拓展无抵押担保、纯信用、全线上的消费信贷业务。
工行新闻稿称，客户可通过工行网上银行、手机银行、直销银行以及即时通讯平台——融e联等渠道申请贷款，从申请到发放全程线上办理，无需担保抵押，并且贷款利率低于市场同类产品。
“工行将把在信用卡领域积累的丰富运作经验和成熟运营模式，有效移植到个人信用消费贷款的创新实践中，建立无抵押、无质押、凭个人信用即可贷款的个人贷款体系。”工行董事长姜建清指出。
工行表示，该行对个人客户违约率、违约损失率数据的完整积累长度超过八年，能够深度挖掘行内外海量客户信用信息，利用大数据技术和内部评级法实施精准授信；工行还能够动态掌控客户的资金流向、交易行为和资产变动情况，确保个人信用消费贷款风险可控且真正用于消费领域。
该行介绍，其个人消费信贷余额已达到2.91万亿元人民币，除去个人住房按揭贷款后的消费贷款余额近7,000亿元，其中信用卡消费贷款余额达4,100亿元。(完) (发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”