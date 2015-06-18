中港个股：工行成立国内首家个人信用消费金融中心，拓展纯信用线上消费贷

路透北京6月18日 - 以市值计全球第一大银行--中国工商银行 周四表示，该行成立国内首家个人信用消费金融中心，将整合全行的个人信用消费贷款业务，拓展无抵押担保、纯信用、全线上的消费信贷业务。

工行新闻稿称，客户可通过工行网上银行、手机银行、直销银行以及即时通讯平台——融e联等渠道申请贷款，从申请到发放全程线上办理，无需担保抵押，并且贷款利率低于市场同类产品。

“工行将把在信用卡领域积累的丰富运作经验和成熟运营模式，有效移植到个人信用消费贷款的创新实践中，建立无抵押、无质押、凭个人信用即可贷款的个人贷款体系。”工行董事长姜建清指出。

工行表示，该行对个人客户违约率、违约损失率数据的完整积累长度超过八年，能够深度挖掘行内外海量客户信用信息，利用大数据技术和内部评级法实施精准授信；工行还能够动态掌控客户的资金流向、交易行为和资产变动情况，确保个人信用消费贷款风险可控且真正用于消费领域。