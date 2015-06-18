国际油市：亚洲柴油现货价差反弹，但仍或录得逾五年来最差季度表现

路透新加坡6月18日 - 亚洲柴油现货价差周四稍稍反弹，不过交易员表示，其或将录得逾五年来最差季度表现。

路透数据显示，含硫500ppm的柴油现货贴水收窄0.01美元，至每桶较新加坡报价贴水0.67美元，保持在逾五年半低点附近。

交易员表示，中国经济放缓，及5月16日至8月1日南海休渔，导致中国柴油出口在纪录高位附近。

交易员表示，中石化旗下的联合石化以及Winson Oil，都在普氏窗口卖出很多。

印度柴油出口预计在第三季增加，因雨季开始。

一位在新加坡的交易员说：“低价格是因为新加坡有很多供给，印度(再度出口)而沙特柴油产量不小。”

这位交易员还表示，这可能意味着新加坡库存增加，因运费率居高不下，阻止船货在各大洲流动。

新加坡国际企业发展局的数据显示6月17日当周，新加坡柴油和航煤库存降至五个月低点911.8万桶。

美银美林在周四的一份报告中称，航煤需求预计不会经历结构性改善，但中国除外。

新加坡现货交易方面，达成四笔柴油交易，没有达成航煤交易。

Winson以每桶较7月2-8日新加坡平均报价贴水0.65美元的价格，向托克出售25万桶含硫500ppm、船期7月3-7日的柴油。

道达尔买入两艘各15万桶的含硫500ppm、船期是7月3-7日的柴油，一艘来自于Winson Oil，另一艘来自于联合石化，价格为每桶较7月1-7日新加坡平均报价贴水0.70美元。

道达尔还以每桶较7月10-16日新加坡平均报价贴水0.60美元的价格，从Winson Oil买入15万桶含硫500ppm、船期7月14-18日的柴油。(完)

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