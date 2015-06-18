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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 19:27 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌逾2%，因马币走坚

路透6月18日 - 马来西亚棕榈油期货周四下跌逾2%，创下三个月最大降幅，因马币(林吉特)上涨，并且受到海外豆油市场的不利影响。

马币 升至两周最高，令一些海外棕榈油买家离场。

Kenanga Deutsche Futures经纪人Chee Wei Chan说：“主要受因为CBOT市场隔夜下滑以及马币走坚。”

9月棕榈油期货 下跌2.4%，报每吨2,236马币，创下3月17日以来最大降幅。

该合约盘中低见5月29日以来低点2,235马币。

Chee表示，厄尔尼诺现象对棕榈油产出的威胁尚未对价格构成影响。

豆油市场上，美国7月豆油期货 下跌0.7%，而中国大连商品交易所主力1月豆油期货 下跌1.2%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 杜明霞)

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