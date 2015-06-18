马来西亚期市：棕榈油期货下跌逾2%，因马币走坚

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透6月18日 - 马来西亚棕榈油期货周四下跌逾2%，创下三个月最大降幅，因马币(林吉特)上涨，并且受到海外豆油市场的不利影响。
马币 升至两周最高，令一些海外棕榈油买家离场。
Kenanga Deutsche Futures经纪人Chee Wei Chan说：“主要受因为CBOT市场隔夜下滑以及马币走坚。”
9月棕榈油期货 下跌2.4%，报每吨2,236马币，创下3月17日以来最大降幅。
该合约盘中低见5月29日以来低点2,235马币。
Chee表示，厄尔尼诺现象对棕榈油产出的威胁尚未对价格构成影响。
豆油市场上，美国7月豆油期货 下跌0.7%，而中国大连商品交易所主力1月豆油期货 下跌1.2%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”