欧元债市：西班牙公债标售强劲带动其收益率下滑，希腊危机仍令债市波动

路透伦敦6月18日 - 西班牙公债周四表现优于意大利公债，此前西班牙公债标售获得强劲需求，希腊债务危机仍令债市波动。

西班牙标售总计35亿欧元公债，为财政部目标区间的高端。2018年4月到期的公债平均收益率为0.655%，高于6月11日标售的0.49%。投标倍数为3.5，上次为2.3。

五年期公债标售的投标倍数为3.8，2015年到期的国库券投标倍数为1.9。

“西班牙公债标售部分很强劲，需求良好，这扶助市场，”RIA Capital Markets公债市场策略师Nick Stamenkovic称。

西班牙10年期公债 收益率下跌5个基点，至2.26%，表现好于意大利10年期公债 ，后者收益率下滑2.4个基点，至2.27%。葡萄牙10年期公债 收益率跌6.6个基点，至3.12%。

德国10年期公债 收益率下跌不到1个基点，报0.8%。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示，他希望周四欧元区财长会议即使不能与希腊达成债务协议，但也要朝与达成协议迈出一步。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，如果希腊6月30日不能偿还IMF贷款，那么将在7月1日发生债务违约，因为这笔贷款没有宽限期，也不可能延期。

希腊10年期公债 收益率大致持平，报0.13%。

“希腊债务磋商结果不确定性不断上升，将导致欧元区金融市场波动性攀升，最大可能是增加...南欧市场压力，”IHS Global Insight资深分析师Diego Iscaro说。