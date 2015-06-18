金属期市：期铜持稳，美元下跌带来的提振被需求前景疲弱所抵销

* 中国新屋价格反弹

* 需求疲弱和供应不断上升限制铜价涨幅

路透伦敦6月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四持稳，中国数据强劲和美国升息预期转变拖累美元大跌带来的提振，被季节性需求疲弱期即将来临和供应不断上升所抵销。

随着330楼市新政逐渐显效及销售旺季到来，中国一线楼市迎来量价齐升的红五月，拉动官方全国房价告别一年来的环比跌势，楼市回暖得以确立。不过各地分化及投资低增长，意味着地方扶持政策仍可期。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三暗示，美国升息步伐将较市场预期的更缓慢。消息令美元指数跌至一个月低位，且提振持有其他货币的投资者对金属的兴致。

美联储采取审慎态度和希腊退出欧元区的可能性，突显铜需求面临的全球经济风险，且当前铜供应正不断增加和投资者担心中国经济成长缓慢。

“铜市的基本状况仍是供应过剩，第三季受季节性因素影响需求下降，交易所库存可能进一步增加，”法国巴黎银行策略师Stephen Briggs说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.2%，收报每吨5,755美元，前一日跌至三个月新低5,728美元。

期锡 收报15,375美元，为一周最高水准，且创下两个月来最大单日升幅。期铅 收升0.3%，报1,807美元。期锌 收跌0.5%，报2,067美元。

国际铅锌研究小组(ILZSG)称，全球铅市4月供应短缺1.7万吨，3月修正后为供应过剩5,700吨。全球锌市4月供应过剩降至5,400吨，3月修正后为供应过剩2.05万吨。

三个月期镍 下跌0.2%，报每吨12,720美元。期铝 收高0.2%，报1,701美元。(完)

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