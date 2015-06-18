纽约期市：ICE原糖触及六年半新低，因生产商卖出

路透纽约/伦敦6月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四触及六年半最低水平，因在全球需求疲弱的情况下，生产商卖出原糖期货；纽约可可升至八个半月高位，因美元走低令可可延续近期涨势。

罗布斯塔咖啡期货上涨至约一个月最高水平，市场焦点在7月合约升水不断走宽。

ICE-7月原糖期货 收低0.10美分，或0.9%，报每磅11.25美分，此前触及2008年12月来最低11.24美分。

交易商表示，全球供应过剩，生产商未能找到实货买家，遂卖出原糖期货对冲其头寸，令原糖期货价格走低。

8月白糖期货 收平在每吨345.40美元。

纽约9月可可期货 收高68美元，或2.1%，报每吨3,290美元，此前触及2014年9月底来最高的3,294美元。

交易商表示，美元走弱支撑纽约可可期货，他们又表示，英镑计价的伦敦可可期货升幅小于纽约可可期货。

9月伦敦可可期货 收涨17英镑，或0.8%，报每吨2,145英镑。

美元指数 下滑，因美联储周三公布政策声明令原本预计美联储将为今年何时升息给出更明确信号的投资者失望。

罗布斯塔咖啡期货收涨30美元，或1.7%，报每吨1,780美元。7月/9月罗布斯塔咖啡期货升水LRC-1=R上涨至116美元高位，在本周初时，近月合约和次月合约出现贴水。

9月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.55美分，或2%，报每磅1.3195美元。(完)

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