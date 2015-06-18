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市场报道 | 2015年 6月 19日 星期五 03:18 BJT

纽约期市：ICE期棉微涨，因美元走低和棉花出口销售报告良好

路透纽约6月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨，因美元走低和
美国政府报告显示最新一周出口销售略高于之前一周，但期棉交投在昨日
区间之内。
    
    “没有人对目前的价格水平真的放心，所以他们不愿意大举建仓，”
MCM Inc的经纪Jobe Moss说，他指出，市场人士等待6月底和下月出炉的
下一份美国供需报告，了解下一季美国棉花产量的进一步信息。
    
    ICE-12月期棉 收涨0.2美分，或0.3%，报每磅64.72美分，盘中
在64.45-65.03美分之间交投。
    
    美国农业部的周度出口销售报告显示，上周净销售2014/15年棉花5.2
6万包，较之前一周上升21%，付运20.9万包棉花，较之前一周下降33%。 
   
    
    期货市场总成交量减少9,978口，至18,537口。数据显示，昨日未平
仓合约总计减少4,674口，至164,771口。    
    
    美元指数 下跌0.32%。汤森路透核心商品CRB指数 上
涨0.27%。(完)    
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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