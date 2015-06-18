纽约期市：ICE期棉微涨，因美元走低和棉花出口销售报告良好

路透纽约6月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨，因美元走低和 美国政府报告显示最新一周出口销售略高于之前一周，但期棉交投在昨日 区间之内。 “没有人对目前的价格水平真的放心，所以他们不愿意大举建仓，” MCM Inc的经纪Jobe Moss说，他指出，市场人士等待6月底和下月出炉的 下一份美国供需报告，了解下一季美国棉花产量的进一步信息。 ICE-12月期棉 收涨0.2美分，或0.3%，报每磅64.72美分，盘中 在64.45-65.03美分之间交投。 美国农业部的周度出口销售报告显示，上周净销售2014/15年棉花5.2 6万包，较之前一周上升21%，付运20.9万包棉花，较之前一周下降33%。 期货市场总成交量减少9,978口，至18,537口。数据显示，昨日未平 仓合约总计减少4,674口，至164,771口。 美元指数 下跌0.32%。汤森路透核心商品CRB指数 上 涨0.27%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)