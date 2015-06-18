美国股市: 经济数据强劲提振Nasdaq指数创下纪录新高，关注希腊债务磋商

* Fitbit首日上市，股价飙升

* Russell 2000指数创下纪录最高收位

* 道指和标普500指数上涨1%，Nasdaq指数扬升1.3%

路透6月18日 - 美股周四受强劲经济数据提振上涨，Nasdaq指数跨越网络股时代创下的上一个里程碑，刷新盘中纪录高位。

德国时代周报报导，国际债权人可能向希腊妥协。消息一度令美股扩大涨幅，但之后欧盟外交官否认了这则报导。

Nasdaq指数 盘中触及5,143.316点的纪录新高，打破2000年3月10日创下的5,132.52点的纪录。Nasdaq指数周四还创下纪录最高收位，Russell 2000指数 也刷新收盘纪录，标普500指数收盘水准离纪录高位相差不到0.5%。

周四公布的数据显示，5月消费者物价指数(CPI)升幅为逾两年来最大，上周美国初请失业金人数降至近15年最低，大西洋沿岸中部地区6月制造业活动加速扩张，至六个月最高。

“经济成长开始呈现更明显的劲道，”Wells Fargo Funds Management首席股市策略师John Manley说。

Manley表示，市场认为美联储政策声明和对经济成长的预估较为温和，继续为股市提供支撑。

“美联储将以非常缓慢的步幅升息，”他说。

道琼工业指数 收高180.10点，或1%，至18,115.84点；标准普尔500指数 收高20.80点，或0.99%，至2,121.24点；Nasdaq指数 上扬68.068点，或1.34%，至5,132.949点。

欧元区领导人周一将举行紧急峰会，为避免希腊违约作进一步努力，此前希腊的银行存款流出规模大幅增加，且希腊政府收入骤降，而希腊和国际债权人的债务磋商仍未见转机。

欧洲央行官员透露，欧洲央行在一欧元区财长会议上表示，不确定是否希腊的银行周一能够开门营业。

Manley说，希腊情势可能牵动投资者的情绪，因为很难准确知道市场将会对希腊危机作何反应。

“在2010年，(希腊违约)会是个大问题。但如果希腊现在违约，我预计不会对金融机构带来很严重的后果，且即便产生了后果，欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)也知道如何应对，”他说。

标普500指数10大类股全数上涨，医疗保健股 劲升1.5%，领涨股市。

Fitbit 首日上市，股价狂涨最多59.5%，至31.90美元，后缩减升幅，收报29.68美元，较20美元的首次公开发行(IPO)定价高出48.4%。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约62亿股，高于6月迄今日成交均值59.6亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为2,062和1,015家，比率为2.03:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,949和833家，比率为2.34:1。

有41只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及新低；有161只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，30只触及新低。(完)