《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月18日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 89.32 -1.63 -1.79 3221640
京东 33.68 -0.34 -1.00 8288302
新浪 40.73 -0.69 -1.67 874213
搜狐 63.68 -0.44 -0.69 330565
网易 141.41 -0.35 -0.25 505831
百度 197.40 -2.87 -1.43 2688613
台湾
台湾积体电路 24.28 -0.17 -0.70 2743223
联电 2.25 -0.04 -1.75 91913
日月光 7.06 -0.08 -1.12 387082
硅品精密 8.17 -0.16 -1.92 1086269
和信超媒体 0.75 +0.02 +2.42 55420
友达 5.41 -0.10 -1.81 486499
中华电信 31.67 -0.35 -1.09 28483
台湾国际航电 45.48 -0.74 -1.59 1807323
香港
中国移动 65.74 -1.11 -1.66 190731
中国联通 17.00 -0.38 -2.19 171705
中国电信 67.02 +0.58 +0.87 39626
中芯国际 5.66 +0.08 +1.43 15815
电讯盈科 6.30 -0.10 -1.33 1507
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”