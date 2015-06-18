日韩经济指标预测--6月19日-6月26日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月15日当周 6月19日(五) 暂无重要经济数据预定发布 6月22日当周 6月22日(一) 暂无重要经济数据预定发布 6月23日(二) 0135 日本制造业PMI初值 6月 -- 50.9 6月24日(三) 2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105 6月25日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 -- -5.5% (较上年同期) -- -1.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 -- +0.3% 全国整体CPI -- +0.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 -- +0.2% 东京地区整体CPI -- +0.5% 2330 日本求才求职比 5月 -- 1.17 失业率 -- 3.3% 6月26日(五) 暂无重要经济数据预定发布(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”