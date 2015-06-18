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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 06:39 BJT

****日韩经济指标预测--6月19日-6月26日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值      前值
    
    6月15日当周
    
    6月19日(五)
    暂无重要经济数据预定发布
    
    6月22日当周
    
    6月22日(一)
    暂无重要经济数据预定发布
    
    6月23日(二)
    0135 日本制造业PMI初值                             6月         --       50.9
    
    6月24日(三)
    2100 韩国消费者信心指数                            6月         --        105
    
    6月25日(四)
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      5月         --      -5.5%
                 (较上年同期)                                      --      -1.3%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   5月         --      +0.3%
             全国整体CPI                                           --      +0.6%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               6月         --      +0.2%
             东京地区整体CPI                                       --      +0.5%
    2330 日本求才求职比                                5月         --       1.17
             失业率                                                --       3.3%
    
    6月26日(五)
    暂无重要经济数据预定发布(完)

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