欧元区经济：IMF赞扬欧元区政策有效，但警告未来存在风险

“中期潜在经济增长率的平均预估值为1%左右，远低于很多国家使失业率降至可接受水平所需要的增速，”IMF表示。

“由于推动经济实现周期性复苏的因素逐渐消失，经济仍有可能重返低增长轨道，而且因政策空间有限而很容易受到冲击。”

IMF在4月份发布的全球经济估测报告中预计，欧元区经济今年将扩张1.5%，2016年1.6%。

IMF还表示，欧元贬值已帮助当地经济复苏，但目前欧元汇率水平略微低于基本面水平。