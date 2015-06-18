欧元区经济：IMF赞扬欧元区政策有效，但警告未来存在风险

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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“中期潜在经济增长率的平均预估值为1%左右，远低于很多国家使失业率降至可接受水平所需要的增速，”IMF表示。
“由于推动经济实现周期性复苏的因素逐渐消失，经济仍有可能重返低增长轨道，而且因政策空间有限而很容易受到冲击。”
IMF在4月份发布的全球经济估测报告中预计，欧元区经济今年将扩张1.5%，2016年1.6%。
IMF还表示，欧元贬值已帮助当地经济复苏，但目前欧元汇率水平略微低于基本面水平。
IMF敦促欧洲清理银行资产负债表，强化共同的金融支援，促进投资并加速改革就业和产品市场。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 张荻/戴素萍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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