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市场报道 | 2015年 6月 19日 星期五 07:45 BJT

****欧洲经济指标预测--6月19日-6月26日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
        
    6月15日当周   
    
    6月19日(五)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月)               5月       +0.2%     +0.1%
                                (较上年同期)                     -1.1%     -1.5%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              4月          --   盈余249
               经季节调整经常帐(亿欧元)                             --   盈余186
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          4月          -- 净流出421
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              5月       100.5     60.38
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                        -- 盈余40.44
    
    6月22日当周
    
    6月22日(一)
    1400 欧元区消费者信心指数                      6月初值     负5.55      负5.5
    
    6月23日(二)
    0645 法国企业景气指数                              6月         --      正103
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       6月初值         --       49.4
                   服务业PMI                                       --       52.8
                   综合PMI                                         --       52.0
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       6月初值       51.2       51.1
                   服务业PMI                                     53.0       53.0
                   综合PMI                                         --       52.6
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     6月初值       52.0       52.2
                     服务业PMI                                   53.6       53.8
                     综合PMI                                     53.7       53.6
    0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月)            4月         --     -0.30%
               未经季节调整的工业订单(较上年同期)                  --     +2.70%
    0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月)            4月         --     +1.30%
               未经季节调整的工业销售(较上年同期)                  --     +0.90%
    0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月)            4月         --     -0.10%
               未经季节调整的零售销售(较上年同期)                  --     -0.20%
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               6月         --        负5 
    
    6月24日(三)
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季终值         --      +0.6%
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     5月         --     正1.25
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       6月      108.1      108.5
                    现况指数                                    114.3      114.3
                    预期指数                                    102.4      103.0
    0800 意大利薪资指数(较前月)                        5月         --      +0.2%
                       (较上年同期)                                --      +1.2%
    0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)            5月         --   顺差25.9 
    
    6月24-29日
    0600 德国进口物价(较前月)                          5月      +0.1%      +0.6%
                     (较上年同期)                               -0.5%      -0.6% 
    
    6月25日(四)
    0800 德国Gfk消费者信心指数                         7月     正10.1     正10.2
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 6月         --       正51
    
    6月26日(五)
    0645 法国消费者信心指数                            6月         --         93  
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                    5月      +5.4%      +5.3%
                  民间贷款                                         --       持平
                  M3三个月移动平均年增长率                         --      +4.7%
    0800 意大利企业信心指数                            6月         --      103.5
    0800 意大利消费者信心指数                          6月         --      105.7 (完)

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