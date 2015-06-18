《中国报摘》--中国证券报6月19日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国证监会主席助理张育军表示，当前中国资产管理业面临全新形势，有诸多挑战，监管部门将大力支持资产管理行业发展，努力营造有利于行业发展的制度环境。
* 其他:
--伦敦证交所人士表示，对沪港通和未来可能的深港通持非常正面积极的看法，对未来伦敦与A股市场可能的互联互通很感兴趣，但目前尚处于了解市场的阶段。伦交所方面目前正推动人民币GDR机制，让A股上市公司通过GDR的方式到伦敦上市。
--知情人士透露，信托巨头中信信托正计划用PPP模式为河北唐山的一处准公益基建项目提供资金支持。如无意外，这一项目将会在近期落地，并成为中国信托行业首单成功落地的PPP项目。
--停牌超过7个月的城投控股 公告称，公司拟向阳晨B股 全体股东发行A股股份，以换股方式吸收合并阳晨B股；同时，将整合环境业务并分立，申请A股上市。
--兆驰股份 公告称，公司拟定向发行2.97亿股，募资36.7亿元人民币，用于互联网电视运营项目，百视通 及其母公司上海文广集团出资33亿元，青岛海尔 出资3.7亿元。增发后，百视通、SMG、青岛海尔将依次成为兆驰股份的第二、第三和第五大股东。
--上汽集团 董事长陈虹透露，上汽集团自主品牌仍将定位为中高端市场，到2017年底，上汽将推出13款自主品牌新车，其中包括4款新能源汽车.此外，上汽集团与阿里巴巴 合作推出的互联网汽车将在2016年10月投放市场。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”