《中国报摘》--中国证券报6月19日

* 头版头条:

--中国证监会主席助理张育军表示，当前中国资产管理业面临全新形势，有诸多挑战，监管部门将大力支持资产管理行业发展，努力营造有利于行业发展的制度环境。

* 其他:

--伦敦证交所人士表示，对沪港通和未来可能的深港通持非常正面积极的看法，对未来伦敦与A股市场可能的互联互通很感兴趣，但目前尚处于了解市场的阶段。伦交所方面目前正推动人民币GDR机制，让A股上市公司通过GDR的方式到伦敦上市。

--知情人士透露，信托巨头中信信托正计划用PPP模式为河北唐山的一处准公益基建项目提供资金支持。如无意外，这一项目将会在近期落地，并成为中国信托行业首单成功落地的PPP项目。

--停牌超过7个月的城投控股 公告称，公司拟向阳晨B股 全体股东发行A股股份，以换股方式吸收合并阳晨B股；同时，将整合环境业务并分立，申请A股上市。

--兆驰股份 公告称，公司拟定向发行2.97亿股，募资36.7亿元人民币，用于互联网电视运营项目，百视通 及其母公司上海文广集团出资33亿元，青岛海尔 出资3.7亿元。增发后，百视通、SMG、青岛海尔将依次成为兆驰股份的第二、第三和第五大股东。