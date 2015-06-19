《汇市简讯》澳元兑美元走跌，因0.7800上方有卖兴

2344GMT

* 澳元兑美元在亚洲盘初下跌，因传闻在0.7800上方有卖兴

* 澳元昨日是表现最佳的货币，拜澳元/新西兰元买盘及风险胃纳改善所赐

* 美股上涨约1.0%；重要商品持稳

* 在美联储会议后，美元全面走弱，但对美联储讯息的解读各有不同

* 美元越弱，美联储越有可能开始紧缩周期

* 澳元兑美元支撑位在0.7768，此为美联储会议后低/高位0.7636/0.7849的38.2%回档位。(完)

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