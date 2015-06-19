美国债市：6月17日当周外国央行减持美国公债但增持机构债

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约6月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：
截至6月17日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加49.65亿美元，至3.365兆(万亿)美元。
外国央行持有的美国公债当周减少48.41亿美元，至3.024兆美元。
外国央行持有的美国机构债当周增加93.86亿美元，至2,972.02亿美元。
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here(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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