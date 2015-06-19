美国个股：新闻集团将重组旗下道琼斯新闻出版部门并裁员

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透6月18日 - 新闻集团 正在针对旗下道琼斯新闻出版部门进行大规模重组，其中将涉及裁员以及将资源调配至数字媒体部门。知名报纸华尔街日报即为新闻集团所拥有。
根据路透周四看到的员工备忘录，道琼斯与华尔街日报总编Gerard Baker表示，布拉格与赫尔辛基的办公室将关闭，欧亚的分支机构也将裁员。道琼斯在全球约有5,000名员工。
“公司还没有给出具体的裁员数字，” 独立出版商雇员工会(Independent Association of Publishers' Employees)的代表Timothy Martell对路透表示。
Martell称，周四裁员人数可能不到30人，但未来几个月或将达到100人。
备忘录称，道琼斯将不断加强社交媒体以及受众数据分析等部门的员工力量，希望从根本上提高在数字媒体领域的竞争能力。
未能立即联系道琼斯对此发表评论。
纽约时报最先报导此事。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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