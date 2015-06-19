中国金融：支持上海自贸区金融开放的新49条将出台，含QDII2等--官员

路透上海6月19日 - 中国上海自贸区管委会常务副主任、浦东新区区长孙继伟说，支持上海自贸区金融开放创新的49条将很快出台；上海自贸区管委会副主任简大年则透露，“金改49条”中包含了市场极为关注的QDII2(合格个人境外投资)。 第一财经日报周五引述简大年指出，“金改49条”的核心，是要实现资本项目可兑换的质的突破。相对于其他几个自贸区，上海自贸区的金改措施，会具有很大的领先性和突破性。

报导还援引孙继伟表示，上海自贸区接下来要重点推动几项工作，包括共同打造开放度最高的自由贸易园区；在浦东新区全面复制推广自贸区的贸易监管措施；持续推进转型升级过程中的贸易便利化变革等。 简大年称，接下来上海自贸区将迎来又一批改革支持举措出台，除了“金改49条”之外，还会有外汇、海关等部门的支持举措。

两位消息人士4月底曾透露，上海自贸区QDII2试点最快有望上半年启动，央行并考虑对符合条件的个人投资者取消5万美元的年度购汇额度限制，不再设上限。