中国金融：支持上海自贸区金融开放的新49条将出台，含QDII2等--官员

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月19日 - 中国上海自贸区管委会常务副主任、浦东新区区长孙继伟说，支持上海自贸区金融开放创新的49条将很快出台；上海自贸区管委会副主任简大年则透露，“金改49条”中包含了市场极为关注的QDII2(合格个人境外投资)。 第一财经日报周五引述简大年指出，“金改49条”的核心，是要实现资本项目可兑换的质的突破。相对于其他几个自贸区，上海自贸区的金改措施，会具有很大的领先性和突破性。
报导还援引孙继伟表示，上海自贸区接下来要重点推动几项工作，包括共同打造开放度最高的自由贸易园区；在浦东新区全面复制推广自贸区的贸易监管措施；持续推进转型升级过程中的贸易便利化变革等。 简大年称，接下来上海自贸区将迎来又一批改革支持举措出台，除了“金改49条”之外，还会有外汇、海关等部门的支持举措。
两位消息人士4月底曾透露，上海自贸区QDII2试点最快有望上半年启动，央行并考虑对符合条件的个人投资者取消5万美元的年度购汇额度限制，不再设上限。
中国央行上周发布的《人民币国际化报告》指出，将进一步拓宽人民币跨境投融资渠道，稳妥扩大境内企业境外借用人民币试点范围，并考虑推出合格境内个人投资者(QDII2)境外投资试点和“深港通”。 (完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。