《中国报摘》--其他报纸重要消息6月19日

--香港投资产品部执行董事梁凤仪表示，目前香港证监会正在审慎检讨产品的认可程序，包括将产品申请有效期由12个月缩短至6个月，令认可时间缩短40%至平均四个半月以下；以及拟推出“双轨审批程序”，加快一般的产品申请的审批力度。