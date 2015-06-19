《中国报摘》--其他报纸重要消息6月19日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--香港投资产品部执行董事梁凤仪表示，目前香港证监会正在审慎检讨产品的认可程序，包括将产品申请有效期由12个月缩短至6个月，令认可时间缩短40%至平均四个半月以下；以及拟推出“双轨审批程序”，加快一般的产品申请的审批力度。
**证券时报**
--万达集团首款众筹产品“稳赚1号”三日内被一抢而光，顺利完成50亿元资金的众筹计划，资金预计将投向五座在建的万达广场。
**第一财经日报**
--上海自贸区管委会副主任孙继伟表示，支持上海自贸区金融开放创新的49条金改措施将很快出台。自贸区管委会副主任简大年确认，这49条措施中将包括市场极为关注的QDII2。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。