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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 08:30 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月19日

**上海证券报**

--香港投资产品部执行董事梁凤仪表示，目前香港证监会正在审慎检讨产品的认可程序，包括将产品申请有效期由12个月缩短至6个月，令认可时间缩短40%至平均四个半月以下；以及拟推出“双轨审批程序”，加快一般的产品申请的审批力度。

**证券时报**

--万达集团首款众筹产品“稳赚1号”三日内被一抢而光，顺利完成50亿元资金的众筹计划，资金预计将投向五座在建的万达广场。

**第一财经日报**

--上海自贸区管委会副主任孙继伟表示，支持上海自贸区金融开放创新的49条金改措施将很快出台。自贸区管委会副主任简大年确认，这49条措施中将包括市场极为关注的QDII2。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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